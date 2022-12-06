







Сотрудница Центра технических и технологических компетенций АО «КАУСТИК» Елена Козырь заняла второе место в конкурсе «Лучший по профессии» среди лаборантов химического анализа.

В шестнадцатой церемонии награждения победителей приняли участие несколько десятков специалистов 40 ведущих предприятий Волгограда и области, шесть из них – сотрудники «КАУСТИКа». В этом году конкурс проводился в четырех номинациях. За высокую награду соревновались механизаторы, электросварщики, токари и лаборанты химического анализа.





Призер региональных состязаний Елена Козырь – многократный участник корпоративных соревнований среди представителей рабочих специальностей. На областной этап она прошла впервые. Елена – лаборант с многолетним опытом, уже 38 лет «КАУСТИК» первое и единственное место ее работы. Участие в конкурсе стало для нее не просто проверкой навыков, но и возможностью достичь новых горизонтов в профессии.

– Было сложно. Несмотря на многолетний стаж работы, участие в таких соревнованиях для меня волнительно... Хотелось достичь лучшего результата. Чем хорошо данное соревнование для специалистов? Это каждый раз новая информация. Для подготовки ты снова и снова открываешь учебники, читаешь дополнительную литературу и вспоминаешь что-то старое. Я очень благодарна своему дружному коллективу, который переживал, поддерживал, верил в меня!





Лаборант химического анализа 6 разряда Надежда Гончарова также претендовала на призовое место, участвуя в соревнованиях среди лаборантов. По итогам Надежда награждена благодарностью, как и четверо других работников волгоградского «КАУСТИКа». Это электросварщики Артем Бауэр и Руслан Науанов, токари Кирилл Салаев и Анатолий Гузев.













Всем участникам регионального конкурса профмастерства вручены благодарности и ценные подарки, призерам – денежные сертификаты.

– Главная цель конкурса – популяризация этих профессий. В настоящий момент, рабочие специальности и в Волгоградской области, и во всей РФ наиболее востребованы. Самое большое количество вакансий именно в этом направлении, – отметил на церемонии награждения председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрий Локтионов. – Конкурс дал возможность каждому из участников повысить уровень профподготовки, наметить новые цели в плане профессионального роста.



