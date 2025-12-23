Медалью «За храбрость» II степени награжден сотрудник Суровикинского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области Алексей Фурсов, который с сентября 2022 года находится на СВО. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

В ГУ ФССП России по региону уточнили, что высокую награду их сотрудник получил за проявленное мужество при освобождении села Каменского Запорожской области.

Алексей Фурсов заключил контракт с Минобороны РФ в сентябре 2022 года и ушел на СВО. Пристав ранее имел опыт контрактной службы в рядах ВС РФ. В 2008 году Алексей принимал участие в боевых действиях во время осетино-грузинского конфликта. Награжден медалью «За боевые отличия».

Фото ГУ ФССП России по Волгоградской области





