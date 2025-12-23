Общество

Путин наградил медалью «За храбрость» ушедшего на СВО волгоградского пристава

Общество 23.12.2025 18:14
0
23.12.2025 18:14


Медалью «За храбрость» II степени награжден сотрудник Суровикинского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области Алексей Фурсов, который с сентября 2022 года находится на СВО. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

В ГУ ФССП России по региону уточнили, что высокую награду их сотрудник получил за проявленное мужество при освобождении села Каменского Запорожской области.

Алексей Фурсов заключил контракт с Минобороны РФ в сентябре 2022 года и ушел на СВО. Пристав ранее имел опыт контрактной службы в рядах ВС РФ. В 2008 году Алексей принимал участие в боевых действиях во время осетино-грузинского конфликта. Награжден медалью «За боевые отличия».

Фото ГУ ФССП России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.12.2025 20:15
Общество 23.12.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 19:37
Общество 23.12.2025 19:37
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 19:36
Общество 23.12.2025 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 19:18
Общество 23.12.2025 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 18:14
Общество 23.12.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 16:53
Общество 23.12.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 16:00
Общество 23.12.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 15:55
Общество 23.12.2025 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.12.2025 14:58
Общество 23.12.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 14:45
Общество 23.12.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 14:24
Общество 23.12.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 14:07
Общество 23.12.2025 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 13:46
Общество 23.12.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 13:36 Реклама
Общество 23.12.2025 13:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.12.2025 12:13
Общество 23.12.2025 12:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:15
В Волгоградской области простятся с 51-летним мотострелком Игорем РыжовымСмотреть фотографии
19:49
Полный карантин по ОРВИ введен в 9 школах Волгограда и областиСмотреть фотографии
19:36
Храбрость волгоградских героев СВО отметили посмертно высокими госнаградамиСмотреть фотографии
19:18
ВГИИК и «Серебряковка» сольются в новый вуз: что ждет студентов и педсоставыСмотреть фотографии
19:00
Перекусы волгоградцев в общепите подорожали на 14,5%Смотреть фотографии
18:14
Путин наградил медалью «За храбрость» ушедшего на СВО волгоградского приставаСмотреть фотографии
17:40
В Волгограде скоростные трамваи временно ходят до гимназии №14Смотреть фотографии
17:39
Волгоградка отдала мошенникам два золотых слитка за 3,9 млнСмотреть фотографии
16:53
В Камышине посмертные награды погибших героев СВО передали роднымСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде и области с 1 января подорожают исчезающий интернет, связь и ТВСмотреть фотографии
15:55
Яркое световое шоу с DJ-сетом ознаменовало завершение строительства 7 домов нового ЖК в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Названы лидеры цифровой безопасности для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Все школы и детсады района Саратовской области закрыли до 2026 годаСмотреть фотографии
14:59
Волгоградка пострадала в ДТП с автобусом №68 на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
14:58
Уроженка Республики Коми жестоко убила охранника промбазы в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:45
В Волжском 27-летний мужчина украл елочные игрушки на 7 тысячСмотреть фотографии
14:24
Волгоградские чиновники просят Мосгорсуд о свободеСмотреть фотографии
14:07
Эвакуация при атаке БПЛА: как должна проходить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде прошли всероссийские соревнования «На призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой»Смотреть фотографии
13:46
Обгоревших на пожаре в Михайловке супругов доставили в ВолгоградСмотреть фотографии
13:36
В Новый год – с удобными цифровыми сервисами: оформите подписку на электронную квитанцию прямо сейчасСмотреть фотографии
12:13
Волгоградцев предупредили о ветре, гололёде и барических качеляхСмотреть фотографии
12:02
Два очага лейкоза у КРС выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
ЦБ: задержка авиарейсов повлияла на инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцам напомнили о затяжных новогодних праздникахСмотреть фотографии
11:25
Бочаров поздравил с юбилеем заслуженного конструктора Виктора ШурыгинаСмотреть фотографии
11:06
Электричку Волгоград-Волжский вычеркнут из расписания на 12 днейСмотреть фотографии
11:02
Волгоградская компания построит новый водовод под ВДСКСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде скончался упавший с пятого этажа работник капремонтаСмотреть фотографии
10:22
Волгоградцам напомнили о прямой связи с чиновниками в соцсетяхСмотреть фотографии
 