



В Волгограде в обозримом будущем может появиться новый вуз для творческой молодежи, который станет опорным в регионе. Об этом по итогам прошедшего заседания Общественного совета при комитете культуры сообщили в администрации региона. Инициатива прозвучала от общественников и будет направлена на рассмотрение и утверждение членами ученых советов вузов.

В основу нового «творческого» вуза в Волгоградской области, по задумке авторов инициативы, должны лечь достоинства института искусств и культуры (ВГИИК) и консерватории им. П.А. Серебрякова. Предполагается, что учебное заведение должно будет отвечать лучшим мировым стандартам.

– Учебное заведение, которое станет опорным творческим вузом, откроет большие возможности для качественного совместного развития всего спектра творческих профессий, востребованных в регионе, – сообщили в облкомкультуры. – Благодаря объединению имеющихся лицензий в образовательную деятельность будут включены все уровни обучения: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ассистентура-стажировка, среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование и дополнительное образование детей и взрослых.

Образовательные программы двух существующих вузов предлагается не только сохранить, но расширить в соответствии с потребностью в кадрах. А вот дублирующие специальности и направления подготовки планируется упразднить.

Что будет со студентами вузов? Условия и сроки обучения за ними будут сохранены.

Что касается преподавателей, то при переводе с их согласия им будут предлагать в новом вузе аналогичные должности с сохранением условий и сроков их трудовых договоров, в том числе сроков конкурсного отбора.