Юных волгоградцев напугали запретом соцсетей

В Госдуме РФ опровергли намерение запретить заходить в соцсети детям до 14 лет. Первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин в мессенджере MAX сообщил об отсутствии законодательных инициатив о запрете соцсетей для детей и подростков.
- Медийный шум вокруг заявлений отдельных коллег совершенно не оправдан, - написал Горелкин.
А поднял этот «медийный» шум коллега Горелкина по Госдуме Андрей Свинцов. Он заявил, что власти должны идти по пути «жесточайшего ограничения» в интернете ради защиты россиян в цифровом пространстве. В том числе, считает депутат, важно запретить заходить в соцсети детям до 14 лет, ввести обязательную верификацию аккаунтов через «Госуслуги» и блокировку фейковых страниц.