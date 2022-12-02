



Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в ноябре 2022 года. Несмотря на относительно скромные в абсолютных значениях цифры продаж и вполне стабильный курс рубля к основным валютам, цены самых популярных марок машин продолжали переписывать в сторону повышения. Этим успели отметиться, по данным НАПИ*, по две модели Chery, Exeed и Lada. Приятное для любого покупателя снижение прайса записал на свой счет лишь один кроссовер – Haval F7. Другие «китайцы» и еще ряд корейских и российских моделей, также попавших в наш список, сохранили прежние ценники.

Успех Chery и ее дочернего бренда Exeed на нашем рынке последнее время хорошо заметен. Суммарно обе марки в текущем году продадут более 40 тысяч автомобилей, причем порядка 12 тысяч из них придется на Exeed, который стал играть отнюдь не в демократичном сегменте кроссоверов за 3-5 миллионов рублей. Похоже, что именно внимание покупателей, вызванное как потребительскими качествами этих машин, так и отсутствием конкуренции со стороны европейских и японских марок, позволяет «Чери Автомобили Рус» активнее других дистрибьюторов увеличивать цены.

Так, больше других в ноябре прибавил самый крупный кроссовер марки Chery – Tiggo 8 Pro – на 4,7% относительно октября и на 73,4% относительно января текущего года. В итоге средняя цена модели составила почти 3,8 миллиона рублей. Разве что тем, кто готов воспользоваться кредитом и trade-in, дилеры при поддержке импортера могут предоставить определенные скидки. Вторая модель марки – Tiggo 7Pro – стала стоить в ноябре 2,71 миллиона рублей (+2,5% за месяц и 53% за 11 месяцев текущего года). Именно этот автомобиль делает марке кассу, в третьем квартале покупателей нашли 5,4 тысячи машин этой модели.

Компактный кроссовер дочернего бренда Chery – Exeed LX – технически делит одну базу с Tiggo 7 Pro, но продается на 518 тысяч дороже – за 3,23 миллиона рублей. LX появился на нашем рынке весной, но осенью дистрибьютор счел возможным увеличить его среднюю цену на 2,5%. Другой паркетник этой же марки – Exeed VX – поднимается все выше отметки в пять миллионов. В ноябре средняя цена машины прибавила 20 тысяч или 0,4%.

Дорожают и проверенные временем отечественные вседорожники семейства Lada Niva. За модель Travel стали просить в среднем 1,1 миллиона рублей (+2,2% к октябрю), за Legend – 986 тыс. руб. (+0,6%). Справедливости ради надо отметить, что суммарно за 11 месяцев текущего года эти российские автомобили прибавили в цене 13-19%. Это значительно меньше, чем многие иномарки.

В свою очередь единственной моделью в нашем списке популярных машин, которая получила в ноябре чуть более демократичный ценник, стал тульский кроссовер Haval F7 (2,73 миллиона рублей; - 4% к октябрю).

Цены на тринадцать других моделей списка в ноябре не изменились. В этот раздел попали Exeed TXL, по три автомобиля Lada (Granta, Vesta, Largus), Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe) и Geely (Coolray, Atlas Pro, Tugella), а также Haval Jolion, Changan CS35 Plus и Kia Rio.

Цены большинства легковых автомобилей дистрибьюторы продолжают удерживать на уровне, который находится гораздо выше покупательной способности населения. Именно этот факт среди прочих не дает рынку возможности расти, а многим китайским импортерам продать в этом году больше автомобилей, чем в 2021-м, когда их конкуренция с западными марками была гораздо сильнее. Относительно января текущего года рост цен хотя бы в какой-то мере старается отыграть назад разве что Haval. Остальные китайские производители отнюдь не спешат быть ближе к покупателю, объясняя подорожание в 1,5-2 раза возросшими издержками на логистику.

В этом есть доля истины, но правда и в том, что все продавцы просто продолжают пользоваться сложившейся на российском авторынке ситуацией и стараться заработать по максимуму на пользующихся спросом брендах. Некоторые на условиях анонимности признаются, что даже не представляли, что их машины можно продавать в России так дорого.

В декабре покупатели смогут найти точечные скидки на машины из наличия. К примеру, дисконт по «китайцам» можно будет получить из-за роста конкуренции между большим количеством открывшихся в России шоу-румов, но не за счет снижении официальных прайсов. В целом, ни о каком серьезном понижении цен на авторынке речи все также не идет. Возможно, лишь к весне будущего года, если произойдет постепенное насыщение нашего рынка моделями новых китайских и российских марок, цены начнут более массово корректировать в сторону понижения.

Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за ноябрь 2022 года





*Источник данных: НАПИ (Национальное агентство промышленной информации)

** старт продаж в марте 2022 года



