Общество

В Волгоградской области готовят взрывников

Общество 28.11.2022 09:21
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28.11.2022 09:21



Навыки взрывного дела изучают в учебном центре Минобороны РФ мобилизованные в Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, помимо изучения различных типов взрывоопасных предметов, порядок обращения с ними и технику безопасности, военнослужащие отрабатывают полученные знания и на практике.
- Военнослужащие обучаются самостоятельно изготавливать боевой заряд для применения в заданных условиях. Также отрабатываются задачи поиска, обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов, - рассказали в пресс-службе округа.
С мобилизованными военнослужащими также проводятся занятия по огневой подготовке, тактике, медицине, вождению боевых машин и др.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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