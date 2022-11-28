В Волгоградской области готовят взрывников









Навыки взрывного дела изучают в учебном центре Минобороны РФ мобилизованные в Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, помимо изучения различных типов взрывоопасных предметов, порядок обращения с ними и технику безопасности, военнослужащие отрабатывают полученные знания и на практике.

- Военнослужащие обучаются самостоятельно изготавливать боевой заряд для применения в заданных условиях. Также отрабатываются задачи поиска, обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов, - рассказали в пресс-службе округа.

С мобилизованными военнослужащими также проводятся занятия по огневой подготовке, тактике, медицине, вождению боевых машин и др.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

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