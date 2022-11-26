Максимально реалистично: в учебном центре под Волгоградом готовят разведчиков









Разведывательные подразделения из числа граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, проходят подготовку в учебном центре Минобороны РФ на территории Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в ходе занятий для создания обстановки максимально приближенной к боевой применяются средства имитации и холостые боеприпасы.

О том, как это происходит, можно посмотреть на видео.



