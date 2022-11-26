Общество

Максимально реалистично: в учебном центре под Волгоградом готовят разведчиков

Общество 26.11.2022 12:48
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26.11.2022 12:48



Разведывательные подразделения из числа граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, проходят подготовку в учебном центре Минобороны РФ на территории Волгоградской области. 
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в ходе занятий для создания обстановки максимально приближенной к боевой применяются средства имитации и холостые боеприпасы.
О том, как это происходит, можно посмотреть на видео.


Мобилизованные военнослужащие обучаются приемам армейского рукопашного боя, тактической и огневой подготовке. Особое внимание уделяется физической подготовке резервистов. Свою форму разведчики поддерживают на полосе препятствий. 

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