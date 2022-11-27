В Ворошиловском районном суде рассматривается административное дело об оспаривании решения призывной комиссии военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», исковые требования выдвинул прокурор Дзержинского района.

— Прокурор указал, что гражданин М. предоставил членам призывной комиссии ложные сведения о наличии у него заболевания, препятствующего прохождению им военной службы, — пояснили информагентству в пресс-службе судебной инстанции. — На основании этого мужчину признали ограниченно годным, освободили от призыва и зачислили в запас, присвоив категорию годности «В».

По мнению прокурора, указанное действие недопустимо, так как ставит под угрозу защиту Отечества и влечет неисполнение гражданином обязанности по несению военной службы в соответствии с Конституцией РФ.

По информации с официальной страницы Ворошиловского райсуда, завтра, 28 ноября, назначено собеседование по делу. Материалы в производстве Татьяны Болохоновой. Заинтересованным лицом выступает некий Виктор Михайленко.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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