В Волгоградской области задолженность по зарплате снизилась до 20 миллионов









В Волгоградской области за месяц долги по зарплате погасили на 18,4% за счет ликвидации задолженности из федерального бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, на 1 ноября они составили 20,3 миллиона рублей.





По размеру долгов Волгоградская область в настоящее время находится на третьем месте в ЮФО. Серьезнее всего ситуация в Крыму, где работодатели не выплатили сотрудникам 48,7 миллиона рублей. В Ростовской области долги составляют 20,7 миллиона рублей. А в республике Адыгее задолженность нулевая.