Экономика

В Волгоградской области задолженность по зарплате снизилась до 20 миллионов

Экономика 25.11.2022 20:28
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25.11.2022 20:28



В Волгоградской области за месяц долги по зарплате погасили на 18,4% за счет ликвидации задолженности из федерального бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, на 1 ноября они составили 20,3 миллиона рублей.

По размеру долгов Волгоградская область в настоящее время находится на третьем месте в ЮФО. Серьезнее всего ситуация в Крыму, где работодатели не выплатили сотрудникам 48,7 миллиона рублей. В Ростовской области долги составляют 20,7 миллиона рублей. А в республике Адыгее задолженность нулевая.



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