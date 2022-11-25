«А где гарантия?»: в Волгоградской области всплыли странности с контрактом на ремонт дороги

Чиновники администрации городского поселения город Котово Волгоградской области неожиданно расторгли контракт на только проведенный ремонт улицы Нефтяников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в конце августа администрация городского поселения объявила аукцион на ремонт улицы протяженностью чуть более 1 километра. По результатам аукциона был определен победитель – индивидуальный предприниматель Камо Аветисян из Ольховки, а цена была снижена с начальной стоимости в 8,1 миллиона рублей до 4,9 миллионов. При этом по допсоглашению ее позднее увеличили до 5,4 миллиона рублей.

Ремонт улицы Нефтяников был закончен в конце октября этого года. А 14 ноября неожиданно администрация городского поселения расторгла контракт с Камо Аветисяном без объяснения причин, по взаимному согласию сторон.

Жителей Котово, которые внимательно следят за ремонтом дорог в городском поселении, крайне встревожила эта информация.

– Если контракт расторгнут, значит, подрядчик не несет ответственность за гарантийный ремонт дороги. А значит, это все ляжет на плечи бюджета? И вообще, на каком основании администрация расторгла контракт сразу после окончания работ? – спрашивают горожане.





Корреспондент ИА «Высота 102» адресовал вопрос горожан главе городского поселения города Котово Сергею Лесниченко.

– Да, мы расторгли контракт с предпринимателем Аветисяном по причине расхождения актов выполненных работ, в результате чего образовалась экономия в сумме 3 тысяч рублей, – прокомментировал Сергей Лесниченко. – Но пусть горожане не волнуются, гарантия на ремонт остается, бюджет не будет ничего тратить.

Однако в опубликованном на сайте госзаказов соглашении о расторжении контракта черным по белому написано: «Взаимные обязательства сторон по контракту считаются прекращенными с даты подписания соответствующего соглашения». При этом оговаривается, что претензий стороны друг к другу не имеют.

– Значит ли это, что глава поселения и предприниматель заключили некое «джентельменское» соглашение и бизнесмен на словах пообещал выполнить свои обязательства по гарантийному ремонту дороги? – недоумевают жители. – Если это так, то как это соотносится с законом? А если таких обещаний и не было, то ремонтом будет заниматься уже администрация и за новые деньги.

Жители Котово намерены поинтересоваться мнением прокуратуры по данному вопросу. При этом котовчане считают, что чиновники просто не захотели переделывать документацию из-за тех самых трех тысяч рублей, и не нашли ничего лучшего, чем расторгнуть контракт с подрядчиком и освободить его от каких-либо обязательств.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»