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«А где гарантия?»: в Волгоградской области всплыли странности с контрактом на ремонт дороги

Главное 25.11.2022 17:04
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25.11.2022 17:04


Чиновники администрации городского поселения город Котово Волгоградской области неожиданно расторгли контракт на только проведенный ремонт улицы Нефтяников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в конце августа администрация городского поселения объявила аукцион на ремонт улицы  протяженностью чуть более 1 километра. По результатам аукциона был определен победитель – индивидуальный предприниматель Камо Аветисян из Ольховки, а цена была снижена с начальной стоимости в 8,1 миллиона рублей до 4,9 миллионов. При этом по допсоглашению ее позднее увеличили до 5,4 миллиона рублей. 

Ремонт улицы Нефтяников был закончен в конце октября этого года. А 14 ноября неожиданно администрация городского поселения расторгла контракт с Камо Аветисяном без объяснения причин, по взаимному согласию сторон. 

Жителей Котово, которые внимательно следят за ремонтом дорог в городском поселении, крайне встревожила эта информация. 

Если контракт расторгнут, значит, подрядчик не несет ответственность за гарантийный ремонт дороги. А значит, это все ляжет на плечи бюджета? И вообще, на каком основании администрация расторгла контракт сразу после окончания работ? – спрашивают горожане. 


Корреспондент ИА «Высота 102» адресовал вопрос горожан главе городского поселения города Котово Сергею Лесниченко. 

Да, мы расторгли контракт с предпринимателем Аветисяном по причине расхождения актов выполненных работ, в результате чего образовалась экономия  в сумме 3 тысяч рублей, – прокомментировал Сергей Лесниченко. – Но пусть горожане не волнуются, гарантия на ремонт остается, бюджет не будет ничего тратить. 

Однако в опубликованном на сайте госзаказов соглашении о расторжении контракта черным по белому написано: «Взаимные обязательства сторон по контракту считаются прекращенными с даты подписания соответствующего соглашения». При этом оговаривается, что претензий стороны друг к другу не имеют. 

Значит ли это, что глава поселения и предприниматель заключили некое «джентельменское» соглашение и бизнесмен на словах пообещал выполнить свои обязательства по гарантийному ремонту дороги? – недоумевают жители. – Если это так, то как это соотносится с законом? А если таких обещаний и не было, то ремонтом будет заниматься уже администрация и за новые деньги. 

Жители Котово намерены поинтересоваться мнением прокуратуры по данному вопросу. При этом котовчане считают, что чиновники просто не захотели переделывать документацию из-за тех самых трех тысяч рублей, и не нашли ничего лучшего, чем расторгнуть контракт с подрядчиком и освободить его от каких-либо обязательств. 

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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