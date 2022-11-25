Волгоградца задержали за контрабанду 2,5 кг прегабалина из Китая









Житель Волгограда задержан по подозрению в контрабанде сильнодействующих веществ. Как сообщила пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова, у мужчины изъято в общей сложности более 2,5 кг сильнодействующего вещества – прегабалина, запрещенного к ввозу в Россию.

Подозрительную посылку в адрес жителя Волгограда выявили сотрудники Центральной почтовой таможни в Екатеринбурге, куда она прибыла из Китая.













- При получении груза волгоградец был задержан астраханскими таможенниками в почтовом отделении своего города. В посылке находился прозрачный полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета, - сообщила Полякова.

Экспертиза показала, что обнаруженный порошок является сильнодействующим веществом «прегабалином» весом 1001,87 гр.

При обыске в квартире подозреваемого оперативники обнаружили еще одну невскрытую посылку с этим веществом массой 987,384 г, которую он получил ранее. Также обнаружен «прегабалин», расфасованный по полимерным пакетам и в капсулы, общей массой 576,003 гр. Оборудование для фасовки также было изъято.













Установлено, что мужчина заказал вещество на одной из торговых площадок в интернете с целью дальнейшей реализации с использованием тайников-закладок.

Уголовное дело возбуждено по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Проводятся дальнейшие следственные действия. Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Фото: Астраханской таможни



