«Красный Октябрь» принял участие в форуме «ПромЭнергоВолга-2022»

Экономика 24.11.2022 17:26
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24.11.2022 17:26
На специализированной выставке, организованной на стадионе Волгоград Арена, предприятие представило свой стенд с образцами и каталогами продукции.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, делегации Совета Федерации ФС РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития РФ, Минтруда России, депутаты Госдумы, представители 21 субъекта РФ и Республики Беларусь приняли участие в открытии межрегионального экономического, промышленного-энергетического форума и специализированной выставки «ПромЭнергоВолга-2022» на стадионе «Волгоград Арена».
Все посетители стенда «Красного Октября» имели возможность обсудить перспективы делового сотрудничества и обменяться опытом за переговорными столами, а также получить всю интересующую их информацию о производстве и продукции предприятия. После торжественного открытия форму продолжит свою работу до 25 ноября. Руководители структурных подразделений АО «Корпорация Красный октябрь» примут участие в деловой программе по актуальным вопросам промышленности и энергосбережения, включающей проведение совещаний, конференций, круглых столов, семинаров, научно-практических конференций.
Добавим, форум «ПромЭнергоVolga-2022» призван стать единой отраслевой площадкой в ЮФО, демонстрирующей достижения промышленных и энергетических предприятий, содействующей межрегиональной индустриальной кооперации и импортозамещению, внедрению эффективных форм партнерства.
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