Экономика

ВТБ: объем переводов в дружественные страны превысил 15 млрд рублей

Экономика 23.11.2022 12:38
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23.11.2022 12:38


Розничный клиенты ВТБ с момента запуска трансграничных переводов в национальных валютах дружественных стран совершили более 35 тысяч транзакций на сумму 15,3 млрд рублей. Это в полтора раза больше объема переводов по этим направлениям за июнь - ноябрь прошлого года. По данным банка, к концу года объем переводов за рубеж может превысить 20 млрд рублей.  

Объем трансграничных переводов поступательно растет с лета и уже достиг уровня 9-10 тысяч операций в месяц на сумму 4-5 млрд рублей. За первую половину ноября клиенты перевели в дружественные страны свыше 1,7 млрд рублей, что сопоставимо с аналогичным показателем за октябрь и на 15% больше аналогичного периода прошлого года.

Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 9 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. При этом наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном - на них приходится более 90% от общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса в июне. В качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирают сервис по реквизитам на банковский счет.

Совершить трансграничный перевод в национальных валютах в ВТБ можно разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. Для переводов по реквизитам клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка. По карточным переводам деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя), достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. По номеру мобильного телефона российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в Банк ВТБ (Армения).

-Объемы трансграничных переводов уверенно растут каждый месяц. Клиенты сегодня ежедневно совершают такие операции в национальных валютах на сумму свыше 200 млн рублей, а до конца года мы ожидаем их кратный рост даже к текущим значениям. На наш взгляд, это подтверждает достаточно высокую потребительскую активность и интерес физлиц к подобным сервисам, состав и ассортимент которых мы активно расширяем. Использование «мягких» валют сейчас максимально востребовано у розничных пользователей: помимо возможности совершить перевод своим близким и знакомым в другие страны, это еще и отличный стимул для расширения бизнес-связей с дружественными государствами. Мы видим высокий потенциал у рынка трансграничных переводов, объем которых растет по мере расширения географии проведения транзакций. До конца 2022 года ожидаем, что объем переводов за рубеж может превысить 20 млрд рублей,– отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» банка ВТБ.

ВТБ завершает тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых банков сразу после решения ЦБ. Сервис позволит существенно повысить клиентский опыт трансграничных переводов и ускорить зачисление средств, поскольку деньги будут поступать мгновенно.

 

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