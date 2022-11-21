Почти четверть волгоградцев зарабатывает меньше 20 тысяч рублей









Волгоградская область заняла в рейтинге регионов по неравенству зарплат 64-е место из 85 пунктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, так, 23,5% работающих жителей региона зарабатывают в месяц меньше 20 тысяч рублей. При этом лишь 2,2% волгоградцев получают больше 100 тысяч. Самые распространенные зарплаты в регионе варьируются в диапазоне от 21 до 42 тысяч рублей.





Расчеты произведены на основе данных официальной статистики по средним зарплатам в регионах за год (с сентября 2021 по август 2022 года). Лучше всех дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь выше 100 тысяч рублей получают более 40 процентов работающих. На последних строчках — Ингушетия и Калмыкия. Например, в Калмыкии больше 100 тысяч получают лишь 1,3% работающих, а меньше 20 тысяч зарабатывают 31,8% населения. Самые распространенные зарплаты в республике – от 18 до 36 тысячи рублей.







К слову, впервые в рейтинг вошли такие регионы, как Херсонская и Запорожская области, а также ЛНР и ДНР. Однако данных по зарплатам на этих территориях нет.

