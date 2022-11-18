В Волгограде нашли и устранили причину потопа на улице Советской

В Волгограде дорожные службы устранили причину потопа на улицах Советской и Чуйкова в Центральном районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии, как и предполагалось ранее, под проезжей частью был обнаружен засор ливневой канализации.

– Прибывшие на место дорожные службы извлекли бытовой мусор, который забил ливневой коллектор, – прокомментировали в мэрии. – Работа коллектора возобновлена в штатном режиме.

По информации ИА «Высота 102», в настоящее время на пересечении улиц Советской и 13-й Гвардейской уже ничего не напоминает об утреннем «катаклизме». Напомним, что из-за засора ливневые стоки прорвались наружу через колодец и затопили прилегающие улицы.