В центре Волгограда выясняют, что топит улицы Советскую и Чуйкова

Аварийные бригады направились с Центральный район Волгограда, чтобы установить причину, по которой в настоящее время бурные потоки грязной воды, прорвавшиеся из-под асфальта, затапливают улицы Советскую и Чуйкова. Как сообщает ИА «Высота 102», утром 8 ноября на пересечении улиц Советской и 13-й Гвардейской произошла коммунальная авария.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», на этот раз к происшествию они не имеют отношения.

– Канализационные сети, состоящие на балансе ООО «Концессии водоснабжения», на данном участке отсутствуют, – заявили в ресурсоснабжающей компании.

При этом, напомним, на 13-й Гвардейской несколько лет назад перекладывали теплотрассу. Работы велись силами «Концессий теплоснабжения», однако, по сведениям мэрии, в данном случае речи не идет об аварии не теплосети. Что за фонтан бьет из-под земли в центре Волгограда, и предстоит выяснить сотрудникам муниципальных служб.

– Дорожные службы выехали на место для проверки, – сообщили в администрации Волгограда. – В случае, если выяснится, что проблема – в забившейся ливневой канализацией, будет проведена прочистка.