Под Волгоградом 71-летняя пешеход погибла в ДТП с тремя машинами

71-летняя женщина умерла в реанимации больницы, куда попала после того, как ее сбила машина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в рабочем поселке Светлый Яр. В десятом часу утра пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Сидорова и попала под колеса машины «ВИС» под управлением 20-летнего водителя.

После этого машина врезалась в остановившуюся на встречной полосе и пропускающую пешехода «Ладу Гранту» под управлением 38-летнего мужчины. Та в свою очередь столкнулась с «ВАЗ-2115».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении водителя.