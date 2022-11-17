Дизтопливо в Волгоградской области подорожало за неделю на 15 копеек









В Волгоградской области выросли цены на солярку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, повышение за неделю составило 15 копеек. Теперь литр дизтоплива в среднем стоит в регионе 53,62 рубля за литр.





Цены на остальные марки бензина не изменились. Так, АИ-92 можно купить на заправках в среднем за 47,97 рубля за литр, АИ-95 – за 53,26 рубля. Самый дорогой бензин в регионе, АИ-98 стоит 59,05 рубля за литр.



