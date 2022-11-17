Дизтопливо в Волгоградской области подорожало за неделю на 15 копеек

Банк «Открытие» продлит на год срок действия бизнес-карт17.11.2022 13:15
Сбер ожидает объем выдачи ипотеки на ИЖС на уровне 100 млрд рублей по итогам года17.11.2022 13:07
ПСБ в Волгограде поддержит участие регионального отделения СоюзМаш в промышленном форуме17.11.2022 13:07
ПСБ поддержит работу Волгоградского регионального отделения Союза машиностроителей России на промышленно-энергетическом форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2022». Банк активно взаимодействует с участниками рынка российского машиностроения и оказывает поддержку предприятиям высокотехнологичных отраслей, в том...