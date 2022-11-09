В Волгоградской области бензин АИ-98 подорожал за неделю на 43 копейки

Экономика 09.11.2022 21:03
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09.11.2022 21:03
Стоимость бензина марки АИ-98 за неделю выросла в Волгоградской области на 47 копейки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат.
Это одно из самых резких повышений за последние месяцы. Также за прошедшую неделю подорожало в регионе и дизтопливо – рост составил 7 копеек (53,47 рублей за литр).
Цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 остались прежними – 47,97 и 53,26 рубля за литр.
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