В Волгоградской области бензин АИ-98 подорожал за неделю на 43 копейки









Стоимость бензина марки АИ-98 за неделю выросла в Волгоградской области на 47 копейки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат.







Это одно из самых резких повышений за последние месяцы. Также за прошедшую неделю подорожало в регионе и дизтопливо – рост составил 7 копеек (53,47 рублей за литр).





Цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 остались прежними – 47,97 и 53,26 рубля за литр.