РПН в Волгограде взялся за такси и каршеринг: номера горячих линий

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области организовали работу горячих линий по вопросам работы такси и каршеринговых компаний. Как сообщает ИА «Высота 102», принимать вопросы волгоградцев планируют с 14 по 25 ноября.

— Специалисты управления проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах — каршерингу, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими категориями услуг, — сообщили информагентству в надзорном ведомстве.

Уточняется, что Всероссийская горячая линия организована по причине высокой востребованности гражданами информации о своих правах при пользовании услугами такси и каршеринга.

С 14 по 25 ноября звонки принимаются по телефонам:

8 (8442) 23-00-06, 23-00-08, 23-00-09 — Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с 09.00 по 16.00 (перерыв с 12.30 по 13.00)

8 (8442) 37-29-19 — консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Номера телефонов территориальных отделов регуправления Роспотребнадзора для граждан, проживающих в Волгоградской области:

8 (84442) 4-36-88 — территориальный отдел в Урюпинске, Урюпинском, Нехаевском, Новониколаевском районах

8 (84463) 4-15-75 — территориальный отдел в Михайловке, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах

8 (84465) 2-44-38 — территориальный отдел в городе Фролово, Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах

8 (84472) 3-14-78 — территориальный отдел в Калачевском, Суровикинском, Чернышковском, Клетском районах

8 (84476) 3-46-45 — территориальный отдел в Котельниковском и Октябрьском районах

8 (84457) 9-64-55 — территориальный отдел в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах

8 (84492) 61-4-52 — территориальный отдел в Палласовском, Старополтавском районах

8 (8443) 31-74-62, 8 (8443) 31-73-02 — территориальный отдел в Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах

Фото: архив ИА «Высота 102»

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