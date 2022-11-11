Общество

«Это просто какие-то кровопийцы»: жителя Волгограда поставила «на счетчик» каршеринговая фирма

Общество 11.11.2022 18:13
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11.11.2022 18:13

Волгоградец Сергей Плотников сумел добиться возврата 6850 рублей, списанных с него каршеринговой компанией ООО «БИ-БИ.КАР» за детский сухой след на заднем сиденье арендованного автомобиля Volkswagen Polo. Но автомобилист, как, оказалось, недолго радовался — фирма выставила ему досудебную претензию в размере 38 850 рублей. Пользуясь условиями договора, волгоградца фактически поставили «на счетчик».



— После публикации моей истории на сайте ИА «Высота 102» нам удалось вернуть деньги! Банк оспорил операцию по списанию средств без моего согласия с кредитной карты. Неправомерно списанная ООО «БИ-БИ.КАР» сумма в размере 6800 рублей, была возвращена на мой счет, — поделился с информагентством Сергей. — Я написал заявление в банк о незаконном списании и со мной связались сотрудники кредитной организации. Объяснил, что при подписании договора аренды автомобиля сам оставил реквизиты своей карточки, но согласия на списание суммы не давал. Со своей стороны банк мне пояснил, что представители ООО «БИ-БИ.КАР» так и не смогли обосновать корректность списания денег с моей карты.  


Однако, по словам Сергея, буквально через пару дней от лица каршеринговой компании ему пришла досудебная претензия с требованием оплатить некие штрафные санкции в размере 38 850 рублей. 

— Теперь ООО «БИ-БИ.КАР», вероятно обидевшись, направило мне досудебную претензию. Пугают судом и требуют деньги. Такое ощущение, что это просто какие-то кровопийцы. Надеюсь, правоохранительные органы займутся ими в полном объеме, — говорит волгоградец. — Меня, кстати, до сих пор не разбанили в приложении. Изучив претензию, я понял, что они требуют с меня снова оплатить им те самые возвращенные банком 6850 рублей. Плюсом насчитали мне 5000 рублей штрафа, согласно одному из пунктов договора и еще 27 000 рублей по другому, который, как я понял, предусматривает возможность начисления штрафа за каждые три дня просрочки по платежу. Фактически меня, получается, поставили «на счетчик».   


Автомобилист, к слову, пользовавшийся услугами упомянутой каршеринговой компании регулярно, и совершивший в общей сложности 46 поездок длительностью 19 часов 15 минут, намерен принципиально идти до конца. 

— Это дело я так просто не оставлю. Буду подавать встречный иск. Наверняка, я не один такой, с кого пытаются взыскать «космические» суммы штрафов за какие-то по сути мелочи, которые ну никак не стоят этих денег, — поясняет мужчина. —  Я признал, что салон испачкал мой ребенок — в середине заднего сиденья иномарки осталось характерное пятно. Мой ребенок случайно поставил ноги в сухой обуви на обивку кресла в салоне. В ходе разговора с сотрудником каршеринга я согласился, что нарушил условия договора и предложил урегулировать возникший конфликт, предложив соразмерную оплату за подобную услугу в Волгограде. Клининг салона никак не может стоить семь тысяч рублей. Сотрудник службы поддержки не смог объяснить, откуда взялась такая сумма за удаление сухого следа от детской обуви.   


Фото, видео и коллаж: Сергей Плотников / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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