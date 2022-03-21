Общество

Каршеринговая компания завалила суд в Волгограде исками к водителям

Общество 21.03.2022 21:09
21.03.2022 21:09


С начала 2022 года фирма «Би-Би.Кар», сдающая автомобили в краткосрочную аренду в Волгограде, подала против волгоградских водителей 19 исков в Центральный районный суд. По 13-ти из них заявленные требования были частично удовлетворены, компании удалось отсудить более 790 тысяч рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебные решения.

Остальные иски каршеринга находятся на рассмотрении. Еще по четырем делам «Би-Би.Кар» проходит ответчиком – решения по ним также пока не вынесены. Согласно открытым данным, за последние пять рабочих дней в Центральном районном суде состоялось 15 заседаний с участием ООО «Би-Би.Кар» в качестве истца и ответчика – дела рассматривались ежедневно. Еще три заседания назначены на ближайшую среду, 23 марта.

Из судебных решений следует, что чаще всего водителей арендованных иномарок штрафуют за повреждение автомобилей, передачу управления третьему лицу, отсутствие остатка средств на счете. Нарушениями являются также поездки по неасфальтированным дорогам и даже перевозка стройматериалов. Разбившие машины клиенты также по решению суда обязаны компенсировать компании расходы на ремонт.

В других районных судах Волгограда дела с участием ООО «Би-Би.Кар» не рассматриваются, вероятнее всего, это связано с тем, что компания зарегистрирована в Центральном районе на улице Мира, 19.

Если вы оказались в числе ответчиков, звоните по указанному ниже номеру телефона редакции. Расскажите нам свою историю. 

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