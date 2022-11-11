Масштабная зачистка началась в пойме Царицы после ЧП на коллекторе

В Ворошиловском районе Волгограда 11 ноября стартовал вывоз грунта, загрязненного во время ЧП на канализационном коллекторе. Одновременно, сообщают в компании «Концессии водоснабжения», в пойме реки Царицы готовятся к прокладке обводной сети.

При проведении аварийно-восстановительных работ в пойме сформировались земляные валы, которые сегодня с помощью спецтехники вывозят на полигоны.

– Вывоз грунта – еще один этап работы по ликвидации последствий аварии, ранее коммунальные и дорожные службы провели дезинфекцию дорожного покрытия и участков общественных пространств, подвергшихся воздействию сточных вод, – уточняют в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. – Работы проводятся в точном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

На площадку между сквером Пахмутовой и парком в пойме Царицы отгружена партия новых труб. В скором времени здесь стартует прокладка монтажа обводной линии коллектора методом горизонтального направленного бурения.

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