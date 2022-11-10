В Волгограде после крупнейшей за последние десятилетия аварии на канализационном коллекторе в пойме реки Царицы стартовала обработка загрязненных стоками территорий. Как сообщает ИА «Высота 102», две поливомоечные машины заполнили хлорсодержащими веществами и пустили по дорогам мимо склона в сквере Пахмутовой.





Общий объем используемого раствора, по сведениям мэрии, составил около 20 кубометров. Чтобы не повредить газон и припаркованные автомобили орошение решили производить щадящим способом – через кормовую аппарель коммунальной техники.

Всего 10 ноября в пойму реки Царицы пригнали две спецмашины, которые начали движение от парковки напротив музея «Россия — моя история». Обработав дорогу специальным веществом, автомобили выехали на Нулевую продольную и направились вверх к круговой развязке по улице Калинина.





Сегодня, спустя шесть дней после ликвидации аварии, в пойме обработали тротуары, часть Нулевой продольной и подъездные пути к детской железной дороге. Вопрос о том, нужна ли дезинфекция на пострадавших по время коммунального ЧП участках склона, пока что остается открытым. Присутствовавшие на месте специалисты не смогли оперативно пояснить, когда и чем будет санироваться зеленая зона. И будет ли санироваться вообще.





— Муниципальные службы начали работы по дезинфекции территории сквера Пахмутовой и примыкающих к нем участков улично-дорожной сети, на которые попали стоки из поврежденного канализационного коллектора, — прокомментировали в мэрии Волгограда. — Несколько бригад МБУ «Северное» проливают асфальтобетонное покрытие проездов и пешеходных зон обеззараживающим раствором в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В настоящее время завершается обработка проезжей части улицы Калинина, Нулевой продольной магистрали, парковочной зоны в пойме реки Царицы. Следующим технологическим этапом станет обработка пешеходных зон.





Ранее управление Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщало о проведении дезинфекции общественных зон в пойме реки Царица, пострадавших в результате аварии. Уточнялось, что санации подлежат территории сквера имени Александры Пахмутовой, детской железной дороги РЖД и другие объекты.





Напомним, с 28 октября в Волгограде из-за аварии на канализационном коллекторе в пойме реки Царица в Ворошиловском районе стоками были затоплены детская железная дорога, парковка у музея «Россия — моя история», сквер имени Александры Пахмутовой, рокадная дорога. Стоки стекали в Волгу, что зафиксировали сотрудники Росприроднадзора. В двух районах Волгограда было отключено водоснабжение. Первую ветку коллектора в ходе аварийно-восстановительных работ удалось запустить 1 ноября.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»