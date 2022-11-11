В Волгограде приступили к очередному этапу обеззараживания территории на месте порыва канализационного коллектора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», сейчас работы проводятся в рекреационной зоне. Ранее специалисты обрабатывали проезжую часть.
Напомним, в рамках предыдущего технологического этапа бригады МБУ «Северное» в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора обработали обеззараживающим раствором асфальтобетонное покрытие на проезжей части ул. Калинина, Нулевой продольной магистрали и парковочной зоне в пойме реки Царицы.