В Волгограде приступили к очередному этапу обеззараживания территории на месте порыва канализационного коллектора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», сейчас работы проводятся в рекреационной зоне. Ранее специалисты обрабатывали проезжую часть.

Подрядная организация ООО «Областной центр дезинфекции» использует в качестве обеззараживающего раствора бактерицидные и вирулицидные дезинфектанты. Данные препараты безопасны для здоровья человека и окружающей среды, пояснили в концессиях.