В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде продолжается оборудование ледового катка площадью 2000 квадратных метров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на гендиректора парка Андрея Еркина, новый каток станет самым большим в городе-герое.





— Вчера завершили устройство инженерных сетей для заморозки воды, благодаря которым ледовый каток будет работать стабильно в зимний период. Общая длина сетей составила 34 километра, — рассказали информагентству в ООО «Парк». — Сети установлены на постоянной основе. Сверху будет засыпаться пирог из морской гальки толщиной 6 сантиметров.





По слова Андрея Еркина, лед над галькой будет напоминать замерзшее озеро.

— В конце ноября на объект будет поставлено специальное холодильное оборудование, чтобы каток работал независимо от погодных условий, даже при +10 градусах. Начнутся пусконаладочные работы и заливка льда. Сейчас проводится благоустройство, — добавил гендиректор ЦПКиО.

Фото: ООО «Парк»

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