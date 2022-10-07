







В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде начались работы по созданию нового ледового катка на месте плавательного водоема «Лагуна»

Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, каток станет самым большим в городе. Его площадь будет 2000 кв.м. На объекте сейчас трудятся 20 человек.













- Приобретено холодильное оборудование для того, чтобы каток работал независимо от погодных условий, даже при +10. Сейчас устанавливаются инженерные сети для заморозки льда общей длиной 34 километра, - рассказал Еркин.

По его словам, этот развлекательный объект - первый в России, который является многофункциональным и его можно использовать круглогодично. В теплое время года здесь можно плавать и кататься на лодочках, в холодное время объект трансформируется в каток.

В сентябре текущего года волгоградский проект с успехом был презентован на Всероссийском конгрессе «Российская неделя ГЧП» в Москве.

Фото: дирекция ЦПКиО



