Под Волгоградом открыли мемориальную доску погибшему герою СВО

В школе имени Ломоносова (средней школе № 1) в рабочем поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области появилась мемориальная доска в память об Александре Попове. Старший сержант погиб на Украине в ходе выполнения спецоперации.

— Наш земляк героически погиб 6 июля при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции, — сообщили ИА «Высота 102» в администрации учебного заведения. — Указом президента РФ награжден посмертно орденом Мужества.

Известно, что Александр Попов до шестого класса учился в школе имени Ломоносова в поселке Средняя Ахтуба. После переезда в Новоаннинск он продолжил учебу. Затем поступил в кадетскую школу в Волжском. Отслужил срочную службу, поступил в Московский юридический институт. Позже подписал контракт с ВС РФ. Проходил службу в инженерных войсках в городе-спутнике.

Александр Попов выезжал в командировку в Сирийскую Арабскую Республику. В апреле 2022 года отправился в зону проведения СВО. Награжден медалями Жукова и Суворова за мужество, героизм и самоотверженность. У погибшего остались супруга и двое детей. Военнослужащего похоронили в рабочем поселке Средняя Ахтуба.

Фото: МОУ СОШ № 1

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