Сегодня в трех школах Камышина Волгоградской области состоялись церемонии открытия памятных досок погибшим на Украине воинам, выпускникам этих учебных заведений. Как сообщили ИА «высота 102» в администрации городского округа, так, торжественные мероприятия прошли в школе №12, в которой учился Андрей Шаповалов, в школе №1, выпускником которой был Данил Горягин, и в школе №19, которую в 2007 году закончил Максим Ивченко.





В церемонии открытия памятной доски своему сыну, павшему на Украине, приняла участие и мама Максима Светлана Ивченко. Несмотря на то, что женщине было невероятно эмоционально сложно, тем не менее, сдерживая слезы, она говорит о родине только с любовью.

– Наша родина всегда стремилась только к миру. У нас чувство собственного достоинства очень велико, что вызывает зависть Запада. Сегодня я говорила ребятам: нельзя любить родину только потому, что так сказали. И Максим именно это доказал. Там, за ленточкой, он был потому что нацизм и фашизм не жалеют ни детей, ни стариков. Мужество в моем сыне воспитывалось с каждым годом, когда он еще учился в школе, затем в училище и уже в армии. Также я сказала ребятам, что для нас лучший подарок сегодня – это память о Максиме.

Между делом женщина вспоминает, как еще совсем недавно шутил ее сын.

– Максим говорил: цветы мужчинам не дарят, их возлагают. Мы смеялись, но никогда на день рождения не дарили ему цветы. Сегодня все цветы, которые сегодня принесли к школе ребята, я попросила у завуча школы, чтобы отвезти их Максиму. На его могилу.

Справка. Максим Ивченко после окончания школы №19 поступил в военное училище в Вольске. Затем заключил контракт и проходил службу в 56-ом батальоне ВДВ в родном городе, в Камышине, а потом перевелся в военную часть в Абхазию.

Максим принимал участие в специальной военной операции по защите Донбасса. 7 июня 2022 года его подразделение попало под массированный обстрел. Вместе с сослуживцами он вывозил технику с линии огня. И в этот момент тяжело ранило его товарища. Он вернулся за истекающим кровью молодым бойцом, и почти успел, но сам был тяжело ранен и скончался. Максим Ивченко был награжден Указом Президента России орденом мужества посмертно. Ему было 32 года.

Напомним, мама Максима Светлана Ивченко добивается от чиновников участия в благоустройстве Аллеи Славы на кладбище Камышина, где уже похоронены 14 погибших на Украине воинов. В дело обещал включиться председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин, который возглавляет областную организацию ветеранов.

Фото/видео администрация Камышина VK и Светланы Ивченко