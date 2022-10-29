Происшествия 29.10.2022 15:17
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29.10.2022 15:17
В Волгограде 5-летний ребенок скончался после употребления в пищу арбуза, его 11-летняя сестра находится в больнице. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, по факту отравления семьи возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
- 27 октября текущего года после употребления арбуза, купленного накануне в овощной палатке, расположенной напротив дома 84а по улице 64-Армии города Волгоград, 58-летний мужчина, а также его несовершеннолетние внуки почувствовали недомогание, - сообщила Буянова. - В связи с ухудшением состояния 28 октября дети были госпитализированы в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался 5-летний мальчик.
В настоящее время 11-летней девочке продолжает оказываться необходимая помощь, угрозы ее жизни нет.
Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть ребенка наступила в результате токсического гастроэнтерита.
Проводятся следственные действия. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела о гибели ребенка от отравления.
Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области
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