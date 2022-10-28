Расследования 28.10.2022 18:08
0
28.10.2022 18:08
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Максиму Федотову и Варваре Даниловой, которые в пьяном угаре натворили дел.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, 23 августа 2021 года Федотов и Данилова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сняли со стены здания Волгоградстата флаг РФ и попытались оторвать его от древка. Однако сделать это не смогли. Бросив флаг на земле, с места преступления они скрылись.
- Своими преступными действиями Данилова и Федотов совершили надругательство над Государственным флагом, то есть над символом Российской Федерации, - пояснила Вальковская.
Варвара Данилова также признана виновной в разбойном нападении. Женщина хотела похитить несколько бутылок водки из сетевого магазина, но ее поймали за преступлением. Однако целеустремленную даму не остановила даже заблокированная входная дверь. Данилова разбила ее, потом ударила товароведа бутылкой по голове, после чего, взяв со стеллажа еще две бутылки водки, вышла из магазина через разбитую дверь и скрылась с места преступления.
Пара признала вину в преступлении с флагом. Данилова, которую обвиняли еще в разбое, просила изменить квалификацию статьи на ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), но этого не произошло. По совокупности преступлений ей было назначено 2,5 года колонии общего режима. Федотову назначено 2 года колонии общего режима. Апелляционная инстанция оставила этот приговор без изменений. Он вступил в законную силу.
Подростка арестовали за угрозы зарезать директора школы под Волгоградом28.10.2022 13:01
Расследования 28.10.2022 13:01
«Меня можно отпустить домой»: подозреваемые в убийстве специалиста IT взяли слово в суде Волгограда27.10.2022 20:42
Расследования 27.10.2022 20:42
Второй подозреваемый в убийстве 23-летнего волгоградца арестован до 3 декабря27.10.2022 16:33
Расследования 27.10.2022 16:33
Пара из Волгоградской области приспособила гараж под нарколабораторию: оперативное видео27.10.2022 16:13
Расследования 27.10.2022 16:13
Суд Волгограда отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве IT-специалиста Дмитрия Крючкова27.10.2022 15:39
Расследования 27.10.2022 15:39
Житель Волгоградской области сломал полицейскому нос у военного комиссариата26.10.2022 21:19
Расследования 26.10.2022 21:19
Опубликовано видео задержания волгоградцев, застреливших IT-специалиста26.10.2022 14:56
Расследования 26.10.2022 14:56
Уходя, выстрелили в голову: трое 18-летних волгоградцев задержаны за убийство айтишника26.10.2022 13:39
Расследования 26.10.2022 13:39
За оформление кредитов на бомжей в Волгограде осудили банду мошенников26.10.2022 10:12
Расследования 26.10.2022 10:12
Сбивший насмерть пенсионера самокатчик идет под суд в Волгограде25.10.2022 13:10
Расследования 25.10.2022 13:10
«Мы его теряем?»: волгоградцы жалуются на массовый сбой в работе WhatsApp*25.10.2022 11:39
Расследования 25.10.2022 11:39
Директор московской фирмы получил срок за стрельбу в центре Волгограда25.10.2022 11:21
Расследования 25.10.2022 11:21
СК: в Волгоградской области по вине фермера в зерноприемнике погиб подросток25.10.2022 11:00
Расследования 25.10.2022 11:00
К охотугодьям Городищеснкого района возникли вопросы у контролеров24.10.2022 19:49
Расследования 24.10.2022 19:49
Под Волгоградом осудят предпринимателя за гибель 13-летнего подростка на недострое24.10.2022 18:50
Расследования 24.10.2022 18:50