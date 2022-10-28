







Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Максиму Федотову и Варваре Даниловой, которые в пьяном угаре натворили дел.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, 23 августа 2021 года Федотов и Данилова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сняли со стены здания Волгоградстата флаг РФ и попытались оторвать его от древка. Однако сделать это не смогли. Бросив флаг на земле, с места преступления они скрылись.

- Своими преступными действиями Данилова и Федотов совершили надругательство над Государственным флагом, то есть над символом Российской Федерации, - пояснила Вальковская.

Варвара Данилова также признана виновной в разбойном нападении. Женщина хотела похитить несколько бутылок водки из сетевого магазина, но ее поймали за преступлением. Однако целеустремленную даму не остановила даже заблокированная входная дверь. Данилова разбила ее, потом ударила товароведа бутылкой по голове, после чего, взяв со стеллажа еще две бутылки водки, вышла из магазина через разбитую дверь и скрылась с места преступления.

Пара признала вину в преступлении с флагом. Данилова, которую обвиняли еще в разбое, просила изменить квалификацию статьи на ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), но этого не произошло. По совокупности преступлений ей было назначено 2,5 года колонии общего режима. Федотову назначено 2 года колонии общего режима. Апелляционная инстанция оставила этот приговор без изменений. Он вступил в законную силу.



