Под Волгоградом в рыбном цехе нашли тело 18-летнего парня

В Суровикинском районе Волгоградской области накануне обнаружено тело 18-летнего парня. Как стало известно ИА «Высота 102», труп местного жителя нашел сторож бывшего рыбзавода.

— Тело обнаружили в обед. Погибший свел счеты с жизнью. Он местный, стоял на учете в ПНД, — сообщил информагентству собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что инцидент произошел в поселке Нижний Чир на площадке законсервированного рыбного завода. Проживал погибший с матерью. Ранее юноша уже предпринимал попытку уйти из жизни.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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