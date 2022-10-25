В Волгограде решат судьбу главного тренера «Ротора»

Известный спортивный журналист Сергей Ильёв в своем Telegram-канале прогнозирует уход главного тренера волгоградского «Ротора» Алексея Стукалова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на спортивного обозревателя, судьбоносное решение должны принять сегодня в ходе координационного Совета.

— Состоится заседание координационного Совета «Ротора», на котором будет решаться судьба главного тренера Алексея Стукалова. По моим данным, спортдир клуба Федор Щербаченко, ранее заявивший о готовности взять ответственность за неудачи команды на себя и уйти в отставку, не видит перспектив в дальнейшей работе со Стукаловым, — цитирует информагентство пост в Telegram-канале Ильёва. — Он выступил с инициативой о смене тренера, поскольку есть большие проблемы с результатом, игрой и управлением команды. Хотя до матча с Нальчиком Щербаченко поддерживал Стукалова.

Автор канала сомневается, что сине-голубые не смогут выйти из лиги «без кардинальных мер, какими бы они были». Также Ильёв поясняет, что для этого «достаточно посмотреть на динамику выступления команд в последнее время».

В последней встрече с клубом «Спартак-Нальчик» волгоградцы уступили с разгромным счетом 1:4. Болельщики не смогли скрыть своего разочарования и в соцсетях назвали матч «игрой дворовой команды». Свое отношение к результату они выразили недовольным гулом на трибунах.

Фото: СК «Ротор»

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