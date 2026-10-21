5135 волгоградских детей получили пособия в сентябре

Волгоградстат опубликовал новые данные о назначении и выплате детских пособий в регионе. По данным ведомства, в сентябре этот вид социальной помощи получили 4011 человек на 5135 детей. Из них на 22 детей пособие назначено впервые.
В базовом размере получателями детского пособия стали 1282 человека. Оно назначено на 1543 ребенка. Впервые пособие в базовом размере оформили на 12 детей.
1016 мам-одиночек получают пособие на 1251 ребенка. Денежная прибавка также предусмотрена для 1708 многодетных семей, где воспитываются 2336 детей.