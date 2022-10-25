СК: в Волгоградской области по вине фермера в зерноприемнике погиб подросток

Следователи убеждены, что вина в происшествии целиком и полностью лежит на 58-летнем фермере, который не только нанял на работу несовершеннолетнего, но и знал о серьезных нарушениях, допущенных при строительстве зернотока, в результате чего и погиб подросток.
– Котовским межрайонным следственным отделом установлено, что при строительстве главой хозяйства не были установлены предохранительные решетки, которые исключают возможность падения в них работников, – уточнила представитель СУ СКР. – При этом, зная о допущенных им нарушениях требований правил охраны труда, обвиняемый не предпринял мер к их устранению.
В отношении главы КФХ было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного следствия.