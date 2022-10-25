СК: в Волгоградской области по вине фермера в зерноприемнике погиб подросток





Следователи в Волгоградской области предъявили обвинение главе крестьянско-фермерского хозяйства по факту гибели 17-летнего подростка летом 2021 года. Согласно материалам уголовного дела, парень был заживо погребен под тоннами зерна на ферме.





Трагедия разыгралась в июле прошлого года в станице Сергиевской Даниловского района. 18 июля молодой человек упал в зерноприемник во время разгрузки КАМАЗа.





– В зерноприемнике после падения на 17-летнего подростка высыпалось не менее 14 тонн зерна, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Другие работники тут же бросились на помощь пострадавшему, но спасти парня не удалось – он погиб на месте происшествия.