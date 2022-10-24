В Волгограде на остановке «ЦПКиО» Hyundai после ДТП вылетел на трамвайные пути



В Центральном районе Волгограда полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого на время было остановлено движение скоростных трамваев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой водитель BMW нарушил правила, в результате чего после столкновения на трамвайных путях оказалась иномарка Hyundai Solaris.





– По предварительным данным, в 12.20 24-летний водитель BMW при повороте на улицу Глазкова не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Hyundai под управлением 32-летнего водителя, – сообщили в главке МВД России. – Сведений о госпитализации участников дорожного движения не поступало.





В результате столкновения Hyundai вылетел по инерции на трамвайные пути, что привело к остановке движения на линии СТ. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время помеха и трамваи курсируют в привычном режиме.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

