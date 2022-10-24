Под Волгоградом компенсацию за укус бродячей собаки взыскали с администрации

Общество 24.10.2022 12:43
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24.10.2022 12:43
Компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей должна выплатить администрация Среднеахтубинского района женщине, пострадавшей от укуса бродячей собаки.
Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, пострадавшая в иске к районной администрации требовала возместить ей моральный ущерб в сумме 50 тысяч рублей. Женщина сообщила, что подверглась нападению бездомного животного на одной из улиц рабочего поселка Средняя Ахтуба. Собака накинулась на нее и покусала.
- От укуса бездомной собаки она испытала боль, стресс и нервное потрясение, также пришлось испытывать боль от уколов, нейтрализующих вирус бешенства, - рассказали в районном суде.
Установлено, что в 2022 году администрации Среднеахубинского района была предоставлена субвенция на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных. Контракт был заключен с индивидуальным предпринимателем.
Изучив материалы дела, суд постановил взыскать с администрации 20 тысяч рублей.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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