Под Волгоградом компенсацию за укус бродячей собаки взыскали с администрации









Компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей должна выплатить администрация Среднеахтубинского района женщине, пострадавшей от укуса бродячей собаки.

Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, пострадавшая в иске к районной администрации требовала возместить ей моральный ущерб в сумме 50 тысяч рублей. Женщина сообщила, что подверглась нападению бездомного животного на одной из улиц рабочего поселка Средняя Ахтуба. Собака накинулась на нее и покусала.

- От укуса бездомной собаки она испытала боль, стресс и нервное потрясение, также пришлось испытывать боль от уколов, нейтрализующих вирус бешенства, - рассказали в районном суде.

Установлено, что в 2022 году администрации Среднеахубинского района была предоставлена субвенция на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных. Контракт был заключен с индивидуальным предпринимателем.

Изучив материалы дела, суд постановил взыскать с администрации 20 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.