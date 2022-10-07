







Центральный районный суд Волгограда по иску прокуратуры взыскал с муниципального предприятия 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в связи с укусом бездомной собаки.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорное ведомство с жалобой обратились родители 14-летнего мальчика. Они сообщили, что их ребенка в дневное время на улице укусила бездомная собака. В результате мальчику потребовалось лечение ран, а также курс антирабической вакцины.

С их слов, ребенок испытал физические и нравственные страдания, испуг, нарушение сна.

Надзорная проверка показала, что сотрудниками департамента городского хозяйства администрации Волгограда и муниципальным предприятием в Кировском районе не принималось надлежащих мер по отлову бродячих собак.

В интересах несовершеннолетнего было подано исковое заявление в суд о взыскании морального вреда.

Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.



