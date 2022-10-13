



Центральный районный суд в Волгограде взыскал 30 тысяч рублей компенсации морального вреда с муниципального предприятия в связи с укусом ребенка бездомной собакой.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, иск в суд в интересах несовершеннолетнего подала прокуратура Волгограда.

В надзорное ведомство обратились родители 9-летнего ребенка. Они сообщили, что их сына во время прогулки во дворе многоквартирного дома укусила бездомная собака.

- В результате мальчиком получена травма в виде укушенной раны живота, ему потребовалось лечение и курс антирабической вакцины. Помимо физических страданий, также ребенок получил психологическую травму. В настоящее время он боится собак, испытывает тревогу, - рассказала Черединина.

Прокуроры установили, что ранее муниципальным предприятием были приняты меры для отлова бездомного животного, укусившего ребенка, но потом собаку отпустили в место прежнего обитания, так как она не проявляла агрессии.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что на прошлой неделе Центральный районный суд Волгограда рассмотрел аналогичное дело. Тогда в пользу покусанного 14-летнего мальчика с муниципального предприятия взыскали 50 тысяч рублей



