Общество

Еще один иск по укушенному бездомной собакой ребенку рассмотрен в Волгограде

Общество 13.10.2022 17:19
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13.10.2022 17:19


Центральный районный суд в Волгограде взыскал 30 тысяч рублей компенсации морального вреда с муниципального предприятия в связи с укусом ребенка бездомной собакой.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, иск в суд в интересах несовершеннолетнего подала прокуратура Волгограда.
В надзорное ведомство обратились родители 9-летнего ребенка. Они сообщили, что их сына во время прогулки во дворе многоквартирного дома укусила бездомная собака.
- В результате мальчиком получена травма в виде укушенной раны живота, ему потребовалось лечение и курс антирабической вакцины. Помимо физических страданий, также ребенок получил психологическую травму. В настоящее время он боится собак, испытывает тревогу, - рассказала Черединина.
Прокуроры установили, что ранее муниципальным предприятием были приняты меры для отлова бездомного животного, укусившего ребенка, но потом собаку отпустили в место прежнего обитания, так как она не проявляла агрессии.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, что на прошлой неделе Центральный районный суд Волгограда рассмотрел аналогичное дело. Тогда в пользу покусанного 14-летнего мальчика с муниципального предприятия взыскали 50 тысяч рублей

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