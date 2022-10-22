Андрея Бочарова заметили в компании в центре Волгограда

Общество 22.10.2022 11:19
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22.10.2022 11:19
Губернатора Волгоградской области сегодня, 22 октября заприметили в центре города в компании с главой Волгограда Владимиром Марченко и Александром Дорждеевым, его первым замом. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров общался со своими собеседниками на участке набережной от БК до моста через Волгу.
Напомним, неделю назад, в прошлую субботу глава региона заявил о намерении продолжать развитие данной территории. Не откладывая дела в долгий ящик, губернатор пригласил чиновников, видимо, для обмена мнениями по данной теме.
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