К юбилею Победы реконструируют исторический центр Волгограда









Ход восстановления памятных мест и благоустройства общественных территорий в исторической центральной части города-героя и прибрежной зоны проинспектировали сегодня губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. Принято решение о приведении в порядок всей Аллеи Героев, обновлении верхней террасы набережной, объединении отрезков нижней бровки новым благоустроенным участком, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Работы будут выполнены в течение трех лет к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.













Губернатор и глава Волгограда осмотрели результаты реставрации памятника комсомольцам, мемориалов на Аллее Героев. Стелы с именами Героев Советского Союза, уроженцев Сталинграда или воевавших за Сталинград приведут в порядок к декабрю этого года — работы идут в графике.













- В настоящее время специалисты завершают демонтаж. Материалы все закуплены — с этих проблем никаких нет. Старые бетонные конструкции будут заменены — они пришли в негодность, после произведем облицовку плитами. Имена и ордена будут очищены и возвращены на историческое место, — рассказал о деталях представитель подрядной организации Алексей Медведев.





Помимо этого объекта до конца текущего года обновят и открытый в 1958 году памятник защитникам Сталинграда в верхней части аллеи — слева от легендарного тополя.





- На территории Волгоградской области реализуется комплексная программа подготовки и празднования 80-летия Сталинградской Победы. В рамках этой программы идет реставрация 16 памятников, на которых, к сожалению, раньше никто никогда не проводил соответствующих работ. До конца года на этих объектах работы будут завершены, — отметил Андрей Бочаров.













Также губернатор и глава Волгограда прошли по ул. Ковентри, по пешеходному мосту, через амфитеатр - до границы благоустроенной зоны в районе комплекса героям-речникам.





- Мы смотрим реализацию проектов развития центральной части города, прибрежной территории. Мы понимаем, что надо продолжать работу, связанную с развитием верхней террасы, а также соединить участки нижней террасы набережной. Реконструкция Аллеи Героев требует решения очень многих вопросов, в том числе сохранения исторического наследия. По итогам рабочей поездки будет сформирована программа на 2023-25 годы. До конца 2022-го мы должны определить концепцию, объем финансирования. Все работы мы должны завершить в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне, — обозначил сроки Андрей Бочаров.



