Происшествия

Пассажиров скоростного трамвая экстренно эвакуировали в Волгограде из-за задымления

Происшествия 21.10.2022 14:11
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21.10.2022 14:11


В Волгограде сегодня, 21 октября, из-за внештатной ситуации пассажирам пришлось экстренно покидать вагон скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102», вблизи остановки «Улица 39-й Гвардейской Дивизии» в одном из составов произошло задымление. 

Около 11.30 в Краснооктябрьском районе произошло технологическое нарушение в пантографе. На место оперативно прибыли аварийные бригады. Пассажиры, согласно инструкциям, были эвакуированы. Никто не пострадал, – сообщили информагентству в пресс-службе мэрии. 

Уточняется, что вагон, в котором произошло замыкание с последующим задымлением, был снят с линии и отбуксирован в депо. 

В течение получаса движение трамваев было восстановлено, – уточняют в администрации. 

На место происшествия в том числе выезжали пожарные расчеты. Однако, по сведениям пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, помощь сотрудников чрезвычайного ведомства не потребовалась.

В вагоне произошло короткое замыкание без последующего горения, – уточняют в пресс-службе. 

Фото: Егор Николаевич / VK.com 

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