Пассажиров скоростного трамвая экстренно эвакуировали в Волгограде из-за задымления

В Волгограде сегодня, 21 октября, из-за внештатной ситуации пассажирам пришлось экстренно покидать вагон скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102», вблизи остановки «Улица 39-й Гвардейской Дивизии» в одном из составов произошло задымление.

– Около 11.30 в Краснооктябрьском районе произошло технологическое нарушение в пантографе. На место оперативно прибыли аварийные бригады. Пассажиры, согласно инструкциям, были эвакуированы. Никто не пострадал, – сообщили информагентству в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что вагон, в котором произошло замыкание с последующим задымлением, был снят с линии и отбуксирован в депо.

– В течение получаса движение трамваев было восстановлено, – уточняют в администрации.

На место происшествия в том числе выезжали пожарные расчеты. Однако, по сведениям пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, помощь сотрудников чрезвычайного ведомства не потребовалась.

– В вагоне произошло короткое замыкание без последующего горения, – уточняют в пресс-службе.



Фото: Егор Николаевич / VK.com