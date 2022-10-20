Андрей Бочаров сообщил, какие объекты возьмут под особую охрану в Волгограде и области

В Волгограде завершилась протокольная часть заседания оперативного штаба по режиму повышенной готовности в регионе. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что привычная жизнь волгоградцев останется прежней и ограничительных мер на данном этапе не вводится. Далее, сообщает ИА «Высота 102», глава региона перечислил объекты, на которых уже сегодня будут усилены меры безопасности.

– Во исполнение указов президента в Волгоградской области будут приняты и реализованы дополнительные меры по повышению безопасности. В ходе принятия решений и дополнительных мер по повышению безопасности необходимо уделить дополнительное внимание безопасности, антитеррористической защищенности критически важной инфраструктуры, объектов Министерства обороны, транспорта, транспортной инфраструктуры, энергетики, систем жизнеобеспечения, предприятий с опасными и особо опасными производствами и выполняющих гособоронзаказ, мест массового пребывания людей, социальных объектов, органов власти и управления, – сказал Андрей Бочаров.

Обсуждение конкретных мер по защите перечисленных объектов от потенциальной угрозы в настоящее время проходит за закрытыми дверями.