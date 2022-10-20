Андрей Бочаров в Волгограде открыл заседание оперативного штаба по режиму повышенной готовности, объявленному президентом Владимиром Путиным, сообщив, что социально-экономическая обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой.
– Органы власти, местного самоуправления принимают необходимые меры для обеспечения безопасности, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, предприятий и организаций, ведущих свою хозяйственную деятельность на территории области, – сказал Андрей Бочаров. – В настоящее время на территории Волгоградской области не планируется вводить меры, ограничивающие обычный повседневный образ, темп, ритм жизни и деятельности жителей, предприятий и организаций, ведущих свою хозяйственную и другую деятельность на территории области.
Заседание продолжается. Следите за новостями на нашем сайте.