Новый тариф на электричество утвердят чиновники для волгоградцев









В Волгоградской области готовятся к повышению тарифов на электроэнергию. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в конце октября состоится заседание коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области, где будет утвержден тариф на электричество для населения на 2023 год. Однозначно речь будет идти о повышении стоимости электроэнергии для жителей Волгоградской области с учетом планов правительства о досрочном повышении тарифов ЖКХ.





Напомним, ранее в правительстве РФ заявили о необходимости перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, утверждают чиновники.





Следующая индексация произойдет 1 июля 2024 года, то есть через 1,5 года.





Перенос сроков, как пояснялось, вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Ранее тарифы на услуги ЖКХ в России для населения повышались один раз в год - с 1 июля.





1 января 2023 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Волгоградской области на 2023 год повысится до 8,02 рубля за один квадратный метр общей площади с 7 ,5 рубля. Подорожание составит 0,52 рубля за каждый метр. Между тем, у же стало известно о повышении платы за капремонт в Волгоградской области . Так, с



