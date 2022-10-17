Плата за капремонт вырастет в Волгограде и области с 1 января

Общество 17.10.2022 11:10
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17.10.2022 11:10
С 1 января 2023 года в Волгоградской области вырастет плата за капремонт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное постановление администрации Волгоградской области, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Волгоградской области на 2023 год установлен в размере 8,02 рубля за один квадратный метр общей площади помещения в месяц.
Напомним, что сейчас размер взноса за капремонт составляет 7,5 рубля за один квадратный метр в месяц. Следовательно, подорожание составит 0,52 рубля за каждый квадратный метр жилплощади.
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