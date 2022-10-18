Депутаты областной думы рекомендовали чиновникам Волгограда посчитать, сколько будет стоить бюджету возвращение на линию троллейбусного маршрута №18. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», по итогам прошедшего в парламенте совещания рассказал подписчикам в телеграм-канале депутат Руслан Шарифов. Перспективы электротранспорта обсуждались комитетом по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству.

Отметим, что совещание, на котором депутаты поднимали важный для жителей Кировского района вопрос, состоялось в Волгоградской областной думе неделю назад – 11 октября. Однако до вчерашнего дня, когда глава СК России Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела, итоги мероприятия не афишировали. Между тем, в опубликованном Шарифовым документе из пяти рекомендаций две касаются непосредственно судьбы троллейбуса №18.

– Рекомендовать комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, департаменту городского хозяйства, администрации Волгограда, МУП "Метроэлектротранс" провести оценку технического состояния контактной сети троллейбусного маршрута №18.

– Рекомендовать администрации Волгограда провести оценку величины расходов, необходимых для восстановления движения движения троллейбусного маршрута №18.

Подчеркнем, что данные рекомендации не содержат призыва к чиновникам во что бы то ни стало вернуть на линию троллейбусный маршрут. Не исключено, что после предоставленных расчетов депутаты Волгоградской областной думы решат, что запуск маршрута №18 в прежнем виде слишком накладен.

Напомним также, что минувшим летом жители Кировского района обращали внимание прокурора региона Дениса Костенко на разрушение контактной троллейбусной сети. По словам волгоградцев, в период с 23 по 26 июня была демонтирована контактная сеть по улице 64-й Армии. С председателем СКР кировчане делились предположением, что гендиректор МУП «Метроэлектротранс», подписав приказ о демонтаже контактной линии, нарушил права и интересы жителей района. И его действия, как считают подписавшиеся под обращением, подпадают под статьи 158, 167, 285-286 УК РФ.