Жители Волгограда просят прокурора Костенко вернуть троллейбус № 18





Жители Волгограда записали видеобращение, адресованное прокурору региона Денису Костенко, с просьбой повлиять на ситуацию в городе и вернуть горожанам востребованный троллейбусный маршрут № 18.

– В то время, как партия новых троллейбусов поступает в северные районы города, в южном районе разрушают троллейбусные линии и энергохозяйство, которые являются самыми новыми в Волгограде, – сообщают жители Волгограда. – В период с 23 по 26 июня была разрушена контактная сеть по улице 64-й Армии. И это несмотря на то, что последние несколько лет жители Кировского и Советского районов требуют восстановить движение троллейбусов № 18.

Волгоградцы называют преступлением разрушение контактной троллейбусной сети, которая является муниципальной собственностью.

– Нарушены права жителей Кировского и Советского районов Волгограда. В связи с изложенным обращаемся к прокурору Волгоградской области Денису Костенко, – говорят авторы обращения, напоминая о сохранении трамвайного маршрута № 1 в 2020 году. – Необходимо пресечь разрушение троллейбусных линий и привлечь к ответственности виновных лиц. А самое главное – просим внести требование в адрес администрации города возобновить движение троллейбусов в Кировском районе Волгограда в кратчайшие сроки.

Видео, фото: Электротранспорт Волгограда / Youtube.com