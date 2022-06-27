Общество

Жители Волгограда просят прокурора Костенко вернуть троллейбус № 18

Общество 27.06.2022 13:11
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27.06.2022 13:11


Жители Волгограда записали видеобращение, адресованное прокурору региона Денису Костенко, с просьбой повлиять на ситуацию в городе и вернуть горожанам востребованный троллейбусный маршрут № 18. 

– В то время, как партия новых троллейбусов поступает в северные районы города, в южном районе разрушают троллейбусные линии и энергохозяйство, которые являются самыми новыми в Волгограде, – сообщают жители Волгограда. – В период с 23 по 26 июня была разрушена контактная сеть по улице 64-й Армии. И это несмотря на то, что последние несколько лет жители Кировского и Советского районов требуют восстановить движение троллейбусов № 18. 

Волгоградцы называют преступлением разрушение контактной троллейбусной сети, которая является муниципальной собственностью. 

– Нарушены права жителей Кировского и Советского районов Волгограда. В связи с изложенным обращаемся к прокурору Волгоградской области Денису Костенко, – говорят авторы обращения, напоминая о сохранении трамвайного маршрута № 1 в 2020 году. – Необходимо пресечь разрушение троллейбусных линий и привлечь к ответственности виновных лиц. А самое главное – просим внести требование в адрес администрации города возобновить движение троллейбусов в Кировском районе Волгограда в кратчайшие сроки. 

Видео, фото: Электротранспорт Волгограда / Youtube.com

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