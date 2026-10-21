



С начала 2026 года почти 400 ветеранов СВО в Волгоградской области поправили здоровье в центрах реабилитации СФР. По данным организации, это на 38% больше, чем в предыдущем году за аналогичный период.

Всего в структуре Социального фонда на территории региона действуют 12 Центров реабилитации, один из которых, «Волгоград», находится в областном центре. Максимальный срок лечения и оздоровления составляет 21 день.

Специалисты оказывают демобилизованным участникам СВО комплексную помощь по широкому спектру заболеваний. Это последствия огнестрельных, минно-взрывных травм, повреждения опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой системы, черепно-мозговые травмы. Медицинские программы разрабатываются для каждого пациента индивидуально и включают инновационные методики восстановления. Почти у 91% демобилизованных по результатам лечения зафиксировано улучшение здоровья.

Реабилитацией ветеранов СВО в регионе занимаются уже около двух лет. С начала этого года защитники Родины могут поправлять свое здоровье в сопровождении своих близких. При этом, если у ветерана есть медицинские показания или инвалидность I группы, предполагающие необходимость его сопровождения, то Соцфонд обеспечивает проезд, проживание и питание помощников за счёт бюджета.



