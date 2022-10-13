Картофель, яйца и помидоры подорожали в Волгоградской области

Экономика 13.10.2022 14:27
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13.10.2022 14:27
В Волгоградской области на прошлой неделе в группе продуктов питания заметнее всего подешевела морковь. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, падение стоимости этого овоща составило почти 8% (23,23 рубля за кг).
Из овощей также подешевели лук и свекла – на 1% и 1,2% соответственно (до 23,34 рубля и 23,23 рубля за кг).
А вот картофель подорожал почти на 6%. Средняя стоимость этого корнеплода составляет теперь почти 29 рублей. Чуть выросла в цене и капуста – на 2,2% (22,89 рубля за кг). Из овощей также заметно прибавили в стоимости и свежие помидоры – рост составил почти 5% (средняя цена 74,5 рубля за кг).
Также на прошлой неделе в регионе подешевело растительное масло (на 2,7%) до 117,17 рублей за литр, сахар – на 4,2% (66,36 рублей за кг). А вот яйца стали дорожать. Теперь средняя стоимость десятка составляет 61,81 рубля (рост 5,5%).
Снизилась и цена на крупы. Рис стал дешевле на 2,2% (80,28 рубля за кг), пшено – на 4,5% (38,31 рубля), а гречка – на 3,5% (85,17 рубля за кг).
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